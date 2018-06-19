Moradores pedem asfalto para Residencial Lídio Barbeire em Anastácio

Os moradores do Residencial Lídio Barbeire, em Anastácio, pedem ajuda do deputado estadual Felipe Orro, para intervir junto ao governo do estado para que as ruas do bairro recebam a colocação de lajotas nas calçadas e que as vias públicas sejam asfaltadas. O pedido foi feita por Gilson Matos, que é morador do referido residencial.

Além dos moradores, os comerciantes também esperam a chegada da benfeitoria, logo que, de acordo com eles, são muitos os problemas causados pela inexistência de pavimentação asfáltica e lajotas nas calçadas, que comprometem a segurança dos pedestres, além de danificar os veículos que transitam pelas vias do bairro diariamente.

A chegada do asfalto ao Lídio Barbeire deve beneficiar toda a comunidade de Anastácio, sendo ele um importante bairro no município. O deputado estadual Felipe Orro fez a indicação no plenário da Assembleia Legislativa, que encaminhou a demanda para o Secretário de Estado de Infraestrutra, Helianey Paulo da Silva.