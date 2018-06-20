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Miranda

Morador de Anastácio é multado em R$ 999 por transporte ilegal de madeira

Autor foi flagrado pela PMA nesta manhã, na região do povoado Agachi

Renan Nucci

Publicado em 20/06/2018 às 14:33

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Durante fiscalização ambiental na estrada vicinal de acesso ao povoado de Agachi, no município, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda autuou hoje (20), um homem de 41 anos por transporte ilegal de madeira.

O infrator estava acompanhado de mais duas pessoas e transportava em um caminhão Mercedes Benz, 200  estacas para cerca de madeira das espécies vinhático, cumbaru, balsaminho, medindo 3,33 metros cúbicos, sem a documentação de origem do material transportado (Documento de Origem Florestal – DOF). Havia apenas a nota fiscal do produto. O veículo e a madeira foram apreendidos.

O infrator, residente em Anastácio, foi autuado administrativamente e multado em R$ 999. Ele foi conduzido, juntamente com o material, para a Delegacia da Polícia Civil de Miranda e responderá por crime ambiental de transporte ilegal de madeira. A pena é de seis meses a um ano de detenção.

 

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