Barracas da Festa da Farinha amanhecem amassadas nesta sexta-feira

Anastácio
Suspeita é de que danos ocorreram na última noite
Assessor da procuradoria da Prefeitura Municipal de Anastácio procurou a Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, para denunciar danos causados a duas barracas no local onde será realizada a Festa da Farinha. Conforme denúncia, uma das barracas ficou bastante amassada.
Segundo boletim de ocorrência, o assessor disse que hoje por volta das 7 horas, ao chegar à Praça Arandu, percebeu que duas barracas estavam amassadas na base, como se algum veículo tivesse batido com força contra elas, provavelmente durante a última noite.
Como não havia vigias pelo local, não há testemunhas identificadas. O caso foi registrado como "preservação de direito", já que não há indícios de crime.
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