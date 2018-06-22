Homem invade casa da ex no Cristo Rei, é denunciado e acaba preso

Homem de 51 anos foi preso pela Polícia Militar de Anastácio na noite de ontem, depois de desrespeitar medidas protetivas, invadir a casa da ex, de 23 anos, e ameaçá-la. Os fatos ocorreram por volta das 20h50, em residência localizada no Conjunto Cristo Rei.

A vítima relatou que conviveu com o homem por seis meses e que há três meses se separou dele. Pelo fato de ele ser violento, solicitou medidas protetivas porém, ontem, o autor chegou ao imóvel desrespeitando a ordem judicial e, mesmo diante de inúmeros pedidos, não foi embora.

A moradora então acionou a Polícia Militar que deteve o autor e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil. Mesmo diante das autoridades e de outras testemunhas, o homem disse que mataria a vitima caso pegasse ou visse ela se relacionando com outra pessoa.