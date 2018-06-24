Homem é preso depois de agredir e perseguir mulher em Anastácio

Homem de 28 anos foi preso em flagrante por violêntica doméstica no início da madrugada deste domingo, em Anastácio, depois de agredir a esposa da mesma idade. Ele bateu na vítima e depois a perseguiu pela rua. Os fatos ocorreram no Conjunto Habitacional Assui, em frente ao cemitério.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu ligação de uma mulher dizendo que estava em um orelhão e que o marido estava a agredindo. A policial que atendeu ao telefone conseguiu ouvir a voz do autor do outro lado da linha, seguida de discussão e som de agressões.

A equipe foi ao local e encontrou a vítima. Ela disse que convive com o homem há 1 ano e cinco meses e que não tem filhos com ele - ela tem um filho de três anos, de outro pai. A mulher explicou que o autor chegou embriagado e começou a agredi-la, na frente do filho que ficou bastante assustado.

Em seguida, ela pegou a criança e correu pela rua, chegando ao orelhão, onde conseguiu pedir socorro, porém, foi perseguida pelo autor e, quando ele se aproximou, ela o golpeou com o telefone, atingindo-o na boca. Diante das evidências, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

