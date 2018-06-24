Incêndio atinge área de pastagem com dez hectares em fazenda de Anastácio

Aquidauana
Corpo de Bombeiros utilizou aproximadamente 1.500 litros de água na ação
Pastagem com aproximadamente 10 hectares de uma fazenda localizada às margens da BR-262, no trevo de Anastácio, foi atingida por incêndio na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou aproximadamente 1.500 litros de água, duas bombas e abafadores para controlar as chamas, com apoio dos peões que trabalham no local.
Conforme apurado, o gerente da propriedade, ao perceber as chamas, acionou os bombeiros. De acordo com os brigadistas, não é descartado que o incêndio tenha sido provocado por bituca de cigarro aceso, já que indícios mostram que o fogo começou das margens da rodovia, seguindo para dentro do pasto. O tempo seco contribuiu.
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