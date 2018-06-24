Incêndio atinge área de pastagem com dez hectares em fazenda de Anastácio

Pastagem com aproximadamente 10 hectares de uma fazenda localizada às margens da BR-262, no trevo de Anastácio, foi atingida por incêndio na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou aproximadamente 1.500 litros de água, duas bombas e abafadores para controlar as chamas, com apoio dos peões que trabalham no local.

Conforme apurado, o gerente da propriedade, ao perceber as chamas, acionou os bombeiros. De acordo com os brigadistas, não é descartado que o incêndio tenha sido provocado por bituca de cigarro aceso, já que indícios mostram que o fogo começou das margens da rodovia, seguindo para dentro do pasto. O tempo seco contribuiu.

