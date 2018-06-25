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Astrid Fontenelle, apresentadora da Globo, visita Anastácio e grava matéria

Ela participou de apresentação da ONG Amina, beneficiada pelo Programa Criança Esperança

Renan Nucci

Publicado em 25/06/2018 às 15:19

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A jornalista e apresentadora da Rede Globo, Astrid Fontenelle, esteve em Anastácio na manhã desta segunda-feira, para visitar a Associação das Mulheres Independentes na Ativa (Amina), Organização Não Governamental (ONG) que atende vítimas de violência doméstica, bem como jovens e crianças com reforço escolar, artes e esportes.

 Segundo Nilma Infran, coordenadora da Amina, o motivo principal da visita foi o de formalizar o anúncio de que mais uma vez a ONG será beneficiada pelo Programa Criança Esperança. "Ela trouxe a notícia de que ganhamos o Programa e também é importante ver que Anastácio, uma cidade pequena, conseguiu trazer a Globo duas vezes neste ano por meio do projeto", disse.

Astrid explicou que, juntamente com outros 29 artistas, jornalistas e apresentadores da Globo, integra um grupo que pretende visitar os 90 projetos beneficiados pelo Criança Esperança em todo o Brasil. Além da Amina, ela viaja para visitar outros dois os quais não pôde revelar. "Tenho a oportunidade de conhecer o Brasil real. Chegamos aqui para trazer afeto e ganhamos muito mais", disse.

Durante a visita, as crianças fizeram apresentações. Astrid aproveitou a oportunidade para gravar uma matéria que será exibida no próximo dia 6 de agosto, às 16 horas (horário de Brasília), na Globo News. "O material faz parte do programa Diálogos da Esperança, o qual Pedro Bial intermediará debate com Camila Pitanga, Fernanda Torres, Carlinhos Brown, Lázaros Ramos, Dira Paes, Leandra Leal, Flávio Canto, Tony Ramos, Glória Maria e eu, entre outros".

Colaborou Luiz Guido Jr.

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