Bomba d'água é furtada de horta em chácara na cidade de Anastácio

Policial
Equipamento estava acorrentado a um potes de eucalipto
Homem de 62 anos proprietário de uma chácara localizada na zona rural de Anastácio, perto da BR-262, teve a bomba d'água furtada. Segundo a vítima, o equipamento estava acorrentado a um posto de eucalipto que leva energia elétrica ao local. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido durante esta madrugada.
A vítima disse à Polícia Civil que nesta manhã, ao chegar no local, percebeu que a bomba havia sido levada da horta. Ele disse que o cadeado da corrente foi quebrado, deixando vestígios de sangue, provavelmente do autor. Ele disse ainda que havia rastros de moto no local e que nem mesmo seus funcionários usam moto. O caso é investigado.
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