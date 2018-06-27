Homem é abandonado pela esposa em Anastácio e denuncia caso à Polícia Civil

Homem morador em Anastácio procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira pra denunciar a esposa por abandono do convívio familiar. Segundo ele, a mulher saiu de casa levando a filha de 2 anos, junto com objetos pessoais. Informações apontam que ela teria ido para a casa da irmã, no interior de São Paulo. Não há detalhes sobre como estava o relacionamento do casal.

Segundo boletim de ocorrência, ele chegou em casa ontem por volta do meio-dia, para o almoço, e se deu conta de que a esposa, de 23 anos, com quem esteve junto por sete anos, havia ido embora levando a criança. Ele entrou em contato com o irmão dela e soube que ela teria ido para a casa da irmã, em São Paulo. Por este motivo, o homem decidiu denunciar o caso à Polícia Civil.

