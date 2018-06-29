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Anastácio

Jovem sem habilitação é preso empinando moto pelas ruas de Anastácio

Flagrante ocorreu por volta das 11 horas da manhã de hoje

Renan Nucci

Publicado em 29/06/2018 às 15:09

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A Polícia Militar prendeu por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira, em Anastácio, um rapaz de 19 anos que fazia manobras perigosas, empinando a moto na região da Vila Maior. Além do risco que oferecia a terceiros, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Conforme registrad no boletim de ocorrência, os policiais flagraram o autor fazendo as manobras na Rua 27 de Julho, entre a João Pessoa e a João Leite Ribeiro. Questionado, ao apresentar os documentos, foi constatado que não tinha permissão para dirigir, momento em que foi encaminhado para a delegacia.

 

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