Jovem sem habilitação é preso empinando moto pelas ruas de Anastácio

Anastácio
Flagrante ocorreu por volta das 11 horas da manhã de hoje
A Polícia Militar prendeu por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira, em Anastácio, um rapaz de 19 anos que fazia manobras perigosas, empinando a moto na região da Vila Maior. Além do risco que oferecia a terceiros, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Conforme registrad no boletim de ocorrência, os policiais flagraram o autor fazendo as manobras na Rua 27 de Julho, entre a João Pessoa e a João Leite Ribeiro. Questionado, ao apresentar os documentos, foi constatado que não tinha permissão para dirigir, momento em que foi encaminhado para a delegacia.
Presa em flagrante
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