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Abigeato

Bandidos em veículo furtam seis cabeças de gado em Anastácio

Foram levados um touro, três vacas, um garrote e uma novilha

Renan Nucci

Publicado em 01/07/2018 às 08:02

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Capataz de uma fazenda localizada na zona rural de Anastácio, a cerca de 22 quilômetros do centro da cidade no sentido do assentamento São Manoel, procurou a Delegacia de Polícia Civil ontem para denunciar o furto de seis cabeças de gado (abigeato). O homem de 80 anos disse que havia uma bezerra amarrada, como se estivesse sido preparada para ser furtada posteriormente.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima informou que ontem bem cedo, ao sair para o campo, percebeu que o gado estava junto, aparentemente assustado, comportamento pouco comum. Por isso, decidiu verificar e, ao se aproximar do piquete, se deparou com rastros de pneu de veículo, e viu que uma bezerra estava com corda amarrada no pescoço.

Ao contar o gado, notou que seis havia sido furtados, incluindo um touro de 10 anos, três vacas de cinco anos, um garrote e uma novilha. Ele ressaltou ainda que ninguém está autorizado a retirar animais da propriedade e que o furto pode ter ocorrido na madrugada de ontem. O caso é investigado.
 

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