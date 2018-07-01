Bandidos em veículo furtam seis cabeças de gado em Anastácio

Abigeato
Foram levados um touro, três vacas, um garrote e uma novilha
Capataz de uma fazenda localizada na zona rural de Anastácio, a cerca de 22 quilômetros do centro da cidade no sentido do assentamento São Manoel, procurou a Delegacia de Polícia Civil ontem para denunciar o furto de seis cabeças de gado (abigeato). O homem de 80 anos disse que havia uma bezerra amarrada, como se estivesse sido preparada para ser furtada posteriormente.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima informou que ontem bem cedo, ao sair para o campo, percebeu que o gado estava junto, aparentemente assustado, comportamento pouco comum. Por isso, decidiu verificar e, ao se aproximar do piquete, se deparou com rastros de pneu de veículo, e viu que uma bezerra estava com corda amarrada no pescoço.
Ao contar o gado, notou que seis havia sido furtados, incluindo um touro de 10 anos, três vacas de cinco anos, um garrote e uma novilha. Ele ressaltou ainda que ninguém está autorizado a retirar animais da propriedade e que o furto pode ter ocorrido na madrugada de ontem. O caso é investigado.
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