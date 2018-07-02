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Anastácio

Amigos se despedem de Edenilson com mensagens na casa incendiada

Vítima morreu em incêndio ocorrido ontem, em Anastácio

Renan Nucci

Publicado em 02/07/2018 às 17:56

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Amigos de Edenilson Bernal, de 48 anos, vítima de incêndio fatal em residência registrado no domingo, no Conjunto Habitacional Assui, em Anastácio, prestaram homenagens nesta segunda-feira. As paredes que sobraram da casa foram tomadas por mensagens de amor, compaixão e gratidão às boas memórias que a vítima, mais conhecida como Dede, deixou.

Marilene Cecília dos Santos, de 41 anos, trabalhou com Dede na prefeitura. Segundo ela, ele era uma pessoa bastante amorosa. "Não tinha tempo ruim. Ajudava a todos. Se visse um animal na rua, ele já recolhia pra ajudar. Se deixassem, gastava todo o dinheiro dele cuidando de animais, de pessoas que não tinham condições", lamentou a colega, ainda de luto.

Para José Wellington, de 19 anos, Dede era tão próximo como um pai. "Era grande amigo de longa data, humilde, gente fina e estava sempre junto com a gente. Escrevi aqui o quanto era gente boa e o quanto gostávamos dele. Pra gente, a perda dele é como se tivéssemos perdido um pai, um irmão. Às vezes tem familiares que não são tão presentes como ele era".

Pouco antes do incêndio, Caio Diego de Castro Soares da Costa, 20, esteve com Dede em um bar, onde eles puderam conversar pela última vez. "Foi um cara que a gente podia contar a qualquer hora. Ele deixaria de comer para ajudar outra pessoa se fosse preciso. Não há ninguém com o coração que ele tinha. Antes de sair do bar, ele me deu um abraço e foi embora".
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

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