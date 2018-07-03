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Fogo

Bombeiros, Exército e Prefeitura combatem incêndio no lixão de Anastácio

Chamas tiveram início ontem, conforme apurado

Renan Nucci

Publicado em 03/07/2018 às 14:19

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Incêndio mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Exército Brasileiro no lixão de Anastácio. As chamas tiveram início ontem e, até o momento, foram utilizados mais de 17 mil litros de água no combate. Ainda não há informações sobre a origem do incêndio.

Conforme apurado, tratores e pás carregadeiras auxiliam os bombeiros na ação. Um caminhão do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, com sede em Aquidauana, despejou sozinho 12 mil litros. As equipes seguem no local para controlar e impedir avanços do fogo.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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