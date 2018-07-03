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Educação

Crianças de Anastácio têm aula prática com o Corpo de Bombeiros

Atividade faz parte do processo e educação cognitiva dos pequenos

Renan Nucci

Publicado em 03/07/2018 às 14:44

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Estudantes do pré 1 B, da Escola Municipal Irmã Dulce, em Anastácio, tiveram aula prática com o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira. Na ocasião, os pequenos, com idades de 3 a 4 anos, puderam conhecer melhor a corporação e incrementar o aprendizado.

Segundo a professora Márcia Lima Ferreira Medeiros, o objetivo foi o de contextualizar teoria e prática. "As crianças aprende melhor com o lúdico. Elas vêm aqui e conversam com os bombeiros, veem formas e apreendem sobre tudo, como as cores", disse a professora.

Conforme relatado por Márcia, as crianças aprovaram a aula. "Assim eles conseguem desenvolver melhor a parte cognitiva. Alguns são meio retraídos, mas estão aproveitando bem aqui, que é melhor do que só ficar com as atividades em sala de aula", pontuou.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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