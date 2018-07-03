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Solidariedade

Presos transformam material apreendido em móveis para doação em Aquidauana

Iniciativa é resultado de medida do juiz Luciano Pedro Beladelli

Renan Nucci

Publicado em 03/07/2018 às 14:21

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O juiz de Direito da comarca de Anastácio, Luciano Pedro Beladelli, doou para o Estabelecimento Penal de Aquidauana madeira apreendida. Com o material foram fabricadas na marcenaria do presídio, seis camas para o Asilo São Francisco.

Conforme apurado, os internos construíram ainda dois bancos tipo namoradeira, mais uma mesa e uma cadeira reforçada para a Sociedade Pestallozzi. Com essa doação, além de aproveitar um material que estava se deteriorando no tempo, foram realizadas ações sociais para as instruções e ocupação para os internos do EPA.
 

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