Presos transformam material apreendido em móveis para doação em Aquidauana

O juiz de Direito da comarca de Anastácio, Luciano Pedro Beladelli, doou para o Estabelecimento Penal de Aquidauana madeira apreendida. Com o material foram fabricadas na marcenaria do presídio, seis camas para o Asilo São Francisco.

Conforme apurado, os internos construíram ainda dois bancos tipo namoradeira, mais uma mesa e uma cadeira reforçada para a Sociedade Pestallozzi. Com essa doação, além de aproveitar um material que estava se deteriorando no tempo, foram realizadas ações sociais para as instruções e ocupação para os internos do EPA.

