Bombeiros fazem evento especial para as crianças em Anastácio

O Corpo de Bombeiros realizada amanhã de manhã, na Praça Arandú, centro de Anastácio, a atividade Bombeiros na Praça. O evento, que faz parte da Semana Nacional de Prevenção Contra Incêndio e Pânico e da comemoração ao aniversário da corporação, celebrado em 2 de julho, é destinado especificamente para que as crianças possam conhecer os militares.

A programação inclui exposição de viaturas e de equipamentos, pista de cordas (rapel e falsa baiana), brinquedos infantis e gincanas esportivas, pipocas e picolés e aferição da pressão arterial para adultos. "Todas as escolas da cidade e crianças até 12 anos estão convidadas a participar", disse Vinícius Barbosa Gonçalves, capitão do Corpo de Bombeiros.

O evento acontece das 8 horas às 11 horas.

Colaborou Luiz Guido Jr.