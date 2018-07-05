Bombeiros fazem evento especial para as crianças em Anastácio

Atividade
Atividade ocorre das 8 horas às 11 horas, na Praça Arandú
O Corpo de Bombeiros realizada amanhã de manhã, na Praça Arandú, centro de Anastácio, a atividade Bombeiros na Praça. O evento, que faz parte da Semana Nacional de Prevenção Contra Incêndio e Pânico e da comemoração ao aniversário da corporação, celebrado em 2 de julho, é destinado especificamente para que as crianças possam conhecer os militares.
A programação inclui exposição de viaturas e de equipamentos, pista de cordas (rapel e falsa baiana), brinquedos infantis e gincanas esportivas, pipocas e picolés e aferição da pressão arterial para adultos. "Todas as escolas da cidade e crianças até 12 anos estão convidadas a participar", disse Vinícius Barbosa Gonçalves, capitão do Corpo de Bombeiros.
O evento acontece das 8 horas às 11 horas.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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