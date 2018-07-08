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Crime ambiental

Empresa é multada em R$ 432 mil por jogar esgoto e contaminar o rio Aquidauana, em Anastácio

A quantidade estimada dos dejetos lançados diretamente no rio foi de 86.400 litros

Renan Nucci

Publicado em 08/07/2018 às 07:20

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A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou em R$ 432 mil na sexta-feira, em Anastácio, uma empresa terceirizada para tratamento de esgoto doméstico que despeja dejetos sem tratamento no rio Aquidauana, causando contaminação.

Segundo nota divulgada pela PMA, os policiais verificaram que a empresa estava com a bomba de escoamento para o devido tratamento desligada durante três horas, sem motivo aparente. A quantidade estimada dos dejetos lançados diretamente no rio foi de 86.400 litros. 

No momento em que os policiais chegaram, não se observou mortandade de peixes, porém, se percebia nitidamente o esgoto no rio. Diante dos danos ambientais do vazamento, a equipe confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 432 mil, contra a empresa responsável pelo saneamento da cidade, pela contaminação do rio.

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