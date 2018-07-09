Família procura cão que desapareceu perto da prainha de Anastácio

Procura-se
Informações sobre o paradeiro dele podem ser enviados ao número (67) 98401 - 3475
Família procura por um cão de pequeno porte que está desaparecido desde sábado, visto pela última vez nas imediações da prainha de Anastácio. O animal de aproximadamente seis meses atende pelo nome de Rani. Informações sobre o paradeiro dele podem ser enviados ao número (67) 98401 - 3475.
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
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