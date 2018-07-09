Jovens têm bolsas furtadas dentro de igreja no centro de Anastácio

Duas jovens, de 23 e 24 anos, tiveram as bolsas com pertences furtadas na manhã de ontem, enquanto participavam de apresentação de dança em igreja localizada na Avenida Manoel Murtinho, no centro de Anastácio. O furto ocorreu no momento em que as vítimas estavam se preparando em uma sala. Além disso, foi notado que a grade de proteção da janela havia sido retirada.

A vítimas relataram que ontem pela manhã, por volta das 6 horas, chegaram ao local e deixaram as bolsas sobre uma mesa. Em seguida, entraram juntas na sala onde outras pessoas estavam se preparando, e ficaram lá por cerca de 40 minutos. Em seguida, ao saírem, notaram que as bolsas não estavam mais no local, mas imaginaram que alguém da igreja havia guardado os objetos.

Cerca de 2 horas depois, ao fim do culto, elas foram procurar novamente as bolsas e descobriram o furto. Ao verificarem a janela, viram que parte da veneziana havia sido levada e que a grade de proteção tinha sumido, o que sugeria por onde o ladrão havia entrado. O caso foi denunciado à Policia Civil na manhã desta segunda-feira, e ainda não há informações sobre o suspeito.



