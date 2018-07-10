Após reivindicações de moradores, quebra-molas é instalado em via perigosa

Anastácio
Local já foi palco de diversos acidentes e preocupa população
Após reivindicação de moradores, a prefeitura de Anastácio, por meio do departamento de trânsito, autorizou a instalação de um quebra-molas no cruzamento da Rua Porto Geral com a Rua Aziz Scaff, região do bairro San Diego. A medida foi necessária porque o local era palco de constantes acidentes e necessitava de melhorias na sinalização e de também de uma lombada.
O projeto foi idealizado pelo comerciante Cristóvão Oruê, de 54 anos que tem uma venda neste endereço há mais de 30 anos. Ele encabeçou um abaixo assinado que conseguiu reunir 151 assinaturas, e que foi entregue como indicação na Câmara Municipal. Os vereadores, por sua vez, formalizaram o pedido e repassaram à prefeitura, que fez a instalação semana passada.
"Foi instalado na semana passada, tanto que ainda nem tiraram o cavalete. Até agora está reduzindo bem o perigo, mas ainda faltam outros dois quebra-molas na parte de cima e outro na parte baixa da via, para que todos os nossos pedidos sejam atendidos", disse o morador, que cansou de ver pessoas se ferindo em acidentes. "Eram muitos, sempre graves", pontuou.
Colaborou Luiz Guido Jr
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