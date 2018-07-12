Após grave acidente de trabalho, montador de som se recupera bem

Depois do susto de quase perder dois dedos, o montador de som de Anastácio Luiz Henrique Fernandes, de 23 anos, se recupera bem. Na tarde desta quinta-feira ele falou com o jornal O Pantaneiro sobre o acidente e disse que, apesar da gravidade, não vê a hora de voltar a trabalhar. Ele ainda deve ser submetido a cirurgia para religamento de tendão.

O rapaz explicou que na manhã do último dia 27 de junho, enquanto cortava madeira para fazer a caixa de som encomendada por um cliente, acabou se ferindo na serra circular. "Foi um momento de bobeira. Um verdadeiro descuido que nunca havia acontecido. Estava cortando um pedaço de madeira pequeno que escapou e acabou indo a mão", disse Luiz.

Ele perdeu a ponta do polegar e o dedo indicador, sendo socorrido por amigos e encaminhado ao hospital. O dedo indicador foi recuperado mas precisa de uma cirurgia para melhorar os movimentos. "Daqui há dois meses vou operar para religar o tendão", disse o jovem que não pensa em parar. "Apesar do trauma, tenho que continuar", comentou.



Colaborou Luiz Guido Jr.