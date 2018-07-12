Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:33

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Após grave acidente de trabalho, montador de som se recupera bem

Jovem de 23 anos perdeu ponta do polegar, mas está confiante

Renan Nucci

Publicado em 12/07/2018 às 15:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Depois do susto de quase perder dois dedos, o montador de som de Anastácio Luiz Henrique Fernandes, de 23 anos, se recupera bem. Na tarde desta quinta-feira ele falou com o jornal O Pantaneiro sobre o acidente e disse que, apesar da gravidade,  não vê a hora de voltar  a trabalhar. Ele ainda deve ser submetido a cirurgia para religamento de tendão.

O rapaz explicou que na manhã do último dia 27 de junho, enquanto cortava madeira para fazer a caixa de som encomendada por um cliente, acabou se ferindo na serra circular. "Foi um momento de bobeira. Um verdadeiro descuido que nunca havia acontecido. Estava cortando um pedaço de madeira pequeno que escapou e acabou indo a mão", disse Luiz.

Ele perdeu a ponta do polegar e o dedo indicador, sendo socorrido por amigos e encaminhado ao hospital. O dedo indicador foi recuperado mas precisa de uma cirurgia para melhorar os movimentos. "Daqui há dois meses vou operar para religar o tendão", disse o jovem que não pensa em parar. "Apesar do trauma, tenho que continuar", comentou.
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo