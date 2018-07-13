Unidades do Sesc oferecem tratamento de odontologia e saúde da mulher

As unidades móveis do Sesc estão em Anastácio para prestar atendimento gratuito nas áreas de odontologia e saúde da mulher. As duas carretas podem ser encontradas no Posto do CEM, localizado na Rua Coronel Ponce. Segundo Bruna Natiele de Barros, coordenadora da odontologia, as equipes deram início ao agendamento de consultas e, a partir da semana que vem, iniciam atendimento.

A expectativa é de que a carreta da odontologia fique na cidade até o mês de dezembro. Já a da saúde da mulher deve permanecer por dois meses. Os veículos contam com profissionais especializados para prestar o melhor atendimento à população. "Na odontologia, por exemplo, são feitos tratamentos de canal, extração, limpeza, restauração e procedimentos estéticos, exceto implantes e próteses", explicou Bruna.

Segundo ela, mais de 100 vagas já foram preenchidas, mas os agendamentos continuam e os pacientes podem comparecer ao local, com comprovante de residência, cartão do SUS e documentos pessoais, dependendo da situação, consegue agendamento ou então um encaixa. No caso específico da saúde da mulher, são realizados exames preventos e mamografia, tudo coordenado por profissionais mulheres.

Colaborou Luiz Guido Jr.