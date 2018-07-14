PMA faz em Anastácio a maior apreensão de madeira de sua história; 1.511 toras

Durante fiscalização ambiental no município de Anastácio, policiais militares ambientais de Aquidauana concluíram ontem (13) a apreensão de 1.511 toras de madeira de várias espécies como faveiro, angico, ipê, sucupira, jatobá, entre outras, que estavam armazenadas em uma propriedade rural, sem o documento de origem expedido pelo órgão competente.

O produto florestal armazenado que mediu 1.880,23 m³, o equivalente a 60 carretas carregadas, distribuídos em vários montes, exigiu quatro dias de trabalho dos Policiais para concluir a cubagem, devido a grande quantidade. O que chamou a atenção da PMA foi a grande quantidade de madeira de grande porte, cujas árvores derrubadas levariam centenas de anos para atingir aquela estrutura.

A madeira não possuía autorização ambiental (DOF – Documento de Origem Florestal), que é o documento legal para se ter em depósito ou transportar qualquer produto florestal e foi apreendida. O infrator, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 564.029,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.