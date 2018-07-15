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Violação de domicílio

Após boate fechar, cliente se esconde em quarto de funcionário que mora no local

O companheiro do rapaz, que trabalha e mora no local, chamou a Polícia pela invasão

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/07/2018 às 10:35

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Caso curioso aconteceu em uma boate em Anastácio, na Rua Dona Mariquinha, centro da cidade. Por volta das 3 horas da madrugada de hoje (15) um rapaz de 26 anos fechou o estabelecimento após os clientes irem embora. Quando foi para o quarto se deitar, no mesmo local, percebeu a porta aberta. 

O rapaz conta que sempre deixava a porta fechada, por isso achou estranho. Consta no boletim de ocorrência que ele percebeu que havia alguém dentro do quarto, quando mandou a pessoa sair.

Outro rapaz, de 23 anos, estava encondido no local e, quando questionado sobre o que estaria fazendo ali, o invasor não soube responder.

Imediatamente, o companheiro do rapaz que mora e trabalha na boate acionou a PM. Com os cotovelos sujos de tinta branca, já que havia pintado o muro da boate no mesmo dia, e com a camiseta cheia de carrapichos, o homem foi identificado e estava frequentando o local, horas antes, como cliente também.

A Polícia encaminhou o rapaz à DP de Anastácio para os procedimentos cabíveis. 

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