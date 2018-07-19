Juiz comemora quatro anos na comarca de Anastácio e analisa trabalho realizado

Desde sua posse na comarca de Anastácio, em junho de 2014, o juiz Luciano Pedro Beladelli tem trabalhado com afinco e dedicação para, junto da sua equipe, atender a população do município com celeridade nas movimentações processuais.

Quando iniciou o trabalho na Vara Única eram 3.945 processos e hoje os processos somam 2.570, mas o levantamento estatístico realizado para mensurar o desempenho é surpreendente. Entre os meses de junho/2014 e junho/2018 foram realizadas 40.054 movimentações processuais, 5.931 audiências e ouvidas 12.837 pessoas.

Para Luciano, os números resultam do esforço despendido no trabalho. “Avalio esses quatro anos como um tempo de muita produtividade e dedicação da equipe para que quase 100% das movimentações processuais fossem conclusas”, afirma.

Todo o esforço foi necessário e urgente. Quando assumiu a Vara como juiz, o volume de distribuição de processos era muito alto, uma vez que a comarca estava há dois anos sem juiz titular. Era preciso deslocar um magistrado de Aquidauana.

Apesar do empenho, a demanda de trabalho em Anastácio era muito grande, processos, audiências e pedidos de ouvidoria acumulavam-se. Para colocar a casa em ordem, não bastou somente aumentar a produtividade, era preciso engajar a equipe, por isso, Luciano preparou-se com cursos de liderança, gestão e administração, que o auxiliaram a desenvolver habilidades para extrair o melhor da equipe e de si mesmo.

O conhecimento adquirido propiciou uma relação melhor com quem está ao redor, o que refletiu no ambiente profissional e otimizou o trabalho. A população também foi beneficiada, sendo recebida por Luciano e pelos servidores com compreensão em suas necessidades.

“Houve uma nítida diferença de comportamento. A equipe, principalmente, observou diferença para abordar os problemas que surgem. Pensamos melhor nos procedimentos que precisam ser adotados para resolver os contratempos com mais rapidez”, relatou o juiz.

Judicar em Anastácio é motivo de satisfação e orgulho para Beladelli. Oportunidades de promoção surgiram e foram postergadas. “Trabalhar e viver aqui é muito bom. As pessoas são receptivas, o trabalho com o Ministério Público, advogados é ótimo. Minha equipe de gabinete e cartórios é muito eficiente e prestativa, o que reflete positivamente no trabalho”.

Questionado sobre a possibilidade de melhorar o que já parece muito bom, ele respondeu que sim. “O melhor que pode acontecer é Anastácio ser elevada a 2ª entrância, pois assim teremos um gabinete com a presença de mais um assessor, podendo oferecer um atendimento ainda melhor para os jurisdicionados”, conclui.

Escolha

O juiz disse que a comarca de Anastácio foi importante para sua carreira, pois foi a que ele escolheu. "Eu pedi remoção pra cá e fui muito bem recepcionado pelas pessoas. Temos um cartório bem organizado que permite fluxo de trabalho legal e a população é muito bacana. Tem também esta região pantaneira, que é muito bonita. Este conjunto de fatores gera gratificação", disse.

Ele explica ainda que recebe todo o tipo de demanda, principalmente processos criminais e casos que envolvem violência doméstica, como ameaça e lesão corporal, homicídio e demandas na área da esfera familiar. "Todas as demandas da comarca de Anastácio vêm pra mim. Não interessa se é vara da família, criminal, cobrança ou execução", detalhou.

História

O município de Anastácio, fundado no ano de 1964 e distante 141 km da Capital, com 23.835 habitantes, tornou-se comarca do Poder Judiciário em 5 de dezembro de 2006. A instalação foi o resultado da união das forças políticas e da sociedade local, com o objetivo claro de desafogar de imediato os juízes que atuavam em Aquidauana, agilizando a prestação da tutela jurisdicional nas duas comarcas.

Em abril de 2011, Anastácio passou a ter a tramitação processual totalmente digital. Com a digitalização dos processos físicos, foi possível contabilizar as facilidades e a rapidez no andamento dos processos para as partes.

Com a inauguração do novo prédio do Fórum, em maio de 2012, o Poder Judiciário preocupou-se com a prestação jurisdicional de qualidade e em propiciar aos servidores e a população melhores condições na solução de seus problemas.



Colaborou Luiz Guido Jr.