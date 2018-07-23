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Anastácio

Bombeiros resgatam menina de 13 anos que tentou se jogar no rio Aquidauana

Vítima foi impedida por duas amigas e um desconhecido que estava no local

Renan Nucci

Publicado em 23/07/2018 às 16:01

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Foto: Luiz Guido
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O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou na tarde desta segunda-feira uma estudante de 13 anos que tentou suicídio na prainha de Anastácio. Graças aos esforços de duas e de um desconhecido, ela foi impedida de se jogar no rio Aquidauana e foi encaminhada inconsciente para o Hospital Regional, onde foi submetida a atendimento médico e psicossocial.

Conforme relatado, durante encontro recente com amigos, a garota vinha demonstrando intenção de atentar contra a própria vida. Hoje, por volta das 15h30, mandou mensagem para duas amigas dizendo que iria se jogar. As amigas correram até lá e conversaram com ela, mas ela insistiu em pular na água, sendo impedido pelas garotas, com ajuda de um homem que estava no local.

O corpo de bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. 

Colaborou Luiz Guido Jr.

 

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