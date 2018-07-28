Após incêndio, morador de Anastácio busca ajuda para conseguir resconstruir casa

Depois de dois anos, Ricardo da Silva Ferreira, de 33 anos, e a esposa Daniele de Souza Bialvo, 24, tentam reconstruir a casa destruída por incêndio no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio. Ricardo já conseguiu alguns materiais com amigos e trabalha sozinho no local, pois não tem condições para bancar mão de obra. Por este motivo, está a procura de doações de materiais.

Ele conta que a perícia não conseguiu comprovar se o incêndio foi criminoso ou acidental. Na época dos fatos, ele estava em processo de separação de Daniela, e por isso não estavam mais morando juntos na residência quando tudo aconteceu. "Depois a gente acabou voltando e fomos morar em Campo Grande, porque a casa estava destruída", explica.

Recentemente eles voltaram para Anastácio para novo recomeço e tentam reerguer a residência. Por enquanto, Ricardo mora com a sogra e está desempregado. Por isso espera ajuda de pessoas que possam ajudá-lo a deixar a casa habitável novamente. "Eu preciso terminar a casa e estou trabalhando nela sozinho. Ainda faltam vidros, telhas, tijolos, tina e alguns sacos de cimento. Já consegui fazer alguma coisa, mas preciso de mais".

Interessados em ajudar podem entrar em contato com Ricardo pelo número (67) 99239 - 1088.



