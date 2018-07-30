O canteiro central da Avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, será reconstruído durante as obras de pavimentação asfáltica, afirma Leandro Oliveira Correa, procurador da Cepav Pavimentação e Obras, empreiteira responsável pelo serviço por intermédio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul).

Nesta segunda-feira, ele disse ao O Pantaneiro que o canteiro está sendo retirado neste momento, conforme prevê o projeto da Agesul, para que seja feita a mistura do solo. Em seguida, será reconstruído, mantendo o formato original. A expectativa é de que a reforma dure mais um mês. "Algo em torno de 20 a 30 dias, se as condições do tempo forem favoráveis", disse.



Colaborou Luiz Guido Jr.