Obras
Obras devem durar pelo menos por mais 30 dias
O canteiro central da Avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, será reconstruído durante as obras de pavimentação asfáltica, afirma Leandro Oliveira Correa, procurador da Cepav Pavimentação e Obras, empreiteira responsável pelo serviço por intermédio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul).
Nesta segunda-feira, ele disse ao O Pantaneiro que o canteiro está sendo retirado neste momento, conforme prevê o projeto da Agesul, para que seja feita a mistura do solo. Em seguida, será reconstruído, mantendo o formato original. A expectativa é de que a reforma dure mais um mês. "Algo em torno de 20 a 30 dias, se as condições do tempo forem favoráveis", disse.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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