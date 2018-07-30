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Segurança

Novo delegado assume Anastácio e busca barrar o crescimento do tráfico

Jackson Frederico Vale está na cidade há duas semanas

Renan Nucci

Publicado em 30/07/2018 às 15:21

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Jackson Frederico Vale, de 35 anos, é o novo delegado de Polícia Civil de Anastácio. Natural de Campo Grande, assumiu o comando da delegacia local há duas semanas substituindo Antônio Souza Ribas Júnior, que foi para a Capital. Recém-aprovado no concurso promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Jackson quer adotar estratégias, junto com outros mecanismo de segurança, que impeçam o crescimento do tráfico de drogas na região.

Segundo ele, nestes primeiros dias, a impressão que teve é de que o tráfico de drogas na cidade é do tipo doméstico, em pequenas quantidades, e espera contribuir para que a incidência continue baixa.

 "O importante é evitar que a concentração de pequenas bocas de fumo aumente. Queremos travar os avanços do tráfico de drogas local", explicou o delegado, lembrando que apreensões ocorridas em rodovias, como a BR-262, uma das principais rotas do crime organizado, pouco impactam na realidade de Anastácio. "Esse é o tráfico de passagem, em que a cidade é usada como corredor, mas que a droga não fica aqui".

O delegado disse que, por ser natural de Mato Grosso do Sul, escolheu Anastácio por saber que se tratava de uma cidade relativamente tranquila para o convívio familiar e também por estar perto de Campo Grande. "O povo foi muito acolhedor, e também todos os órgãos de segurança pública, como a perícia, a Polícia Militar. Todos se mostraram muito acolhedores ao meu trabalho, e acredito que juntos vamos poder desempenhar papel significativo".

Colaborou Luiz Guido Jr.

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