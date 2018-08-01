Bombeiros resgatam filhotes que caíram dentro de fossa desativada

Anastácio
Apesar do susto, cãezinhos estavam bem
O Corpo de Bombeiros resgatou nesta quarta-feira, em Anastácio, dois filhotes de cachorro recém-nascidos que caíram dentro de uma fossa desativada. Os animais, com apenas 20 dias de vida, estavam há quase um dia no local e corriam risco de morte.
Os bombeiros precisaram quebrar o piso de concreto para ter acesso ao buraco e socorrer os filhotes que, felizmente, estavam bem e foram colocados junto à mãe. O caso aconteceu em residência na Rua Romalino Alves Albres, em Anastácio.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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