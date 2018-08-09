Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:35

Buscar

Últimas notícias
X

Golpe

Secretário de Anastácio é vítima de estelionato em empréstimo de 51 mil

Ele afirmou desconhecer quem pudesse ter usado sua conta corrente para realizar o golpe

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/08/2018 às 09:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta manhã de quinta-feira (9), caso de estelionato foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio e, dessa vez, o alvo do crime foi um secretário municipal que não teve o nome revelado. O servidor de 58 anos sofreu um golpe de empréstimo realizado em seu nome no valor de 51 mil reais em uma agência bancária do Banco do Brasil da Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, em Campo Grande.

De acordo com o radialista Ronaldo Régis, do programa Na Mira, o secretário informou aos investigadores da PC que alguém usou seu nome sem seu conhecimento. Ele afirmou que nunca esteve na agência do BB na Capital, não realizou empréstimo e tampouco possui qualquer tipo de conta naquele banco.

Segundo o registro policial, já foi descontada uma parcela de R$ 1.343 em sua conta corrente. O secretario disse ainda que não extraviou nenhum documento. O delegado Jackson Vale, titular da DPC de Anastácio atendeu o caso e encaminhou à Delegacia Especializada para prosseguir as investigações, já que ela lida com assuntos dessa natureza em todo o estado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo