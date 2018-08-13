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Anastácio

Bombeiros removem peças metálicas dos dedos de "Poul"

Homem está desabrigado e procura familiares

Renan Nucci

Publicado em 13/08/2018 às 14:41

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O Corpo de Bombeiros, com apoio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Anastácio, realizou nesta segunda-feira a remoção de peças metálicas que estavam presas no dedo um homem desabrigado conhecido na região como "Poul". Ele, inclusive, já foi atendido outras vezes pelo mesmo motivo, pois costuma prender objetos nas mãos.

Conforme apurado, os bombeiros e assistentes sociais o procuraram e, em seguida conseguiram fazer a remoção, evitando riscos à saúde do homem. Quem tiver informações sobre o paradeiro de familiares de Poul deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Anastácio, pelo telefone (67) 3245 - 2118, pois ele está em situação de rua.
 

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