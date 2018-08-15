Silvão, vítima de acidente na BR-262, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local

Anastácio
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, na saída para Campo Grande
O caminhoneiro envolvido em acidente na manhã desta quarta-feira, na BR-262, em Anastácio, morreu. A vítima ficou presa entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos. Sílvio Acioli de Souza, 48 anos, mais conhecido como "Silvão, Lobo Solitário", tombou caminhão frigorífico na saída para Campo Grande, antes da unidade da Polícia Militar Ambiental.
Ele havia carregado à noite no JBS em Anastácio e seguia para a Capital, atrás de um caminhão tanque que fazia o mesmo percurso. Por razões desconhecidas Sílvio perdeu o controle da direção, atingiu o caminhão da frente e saiu com seu veículo da pista. A suspeita é de que ele estivesse sem cinto de segurança.
O socorro foi acionado, mas a vítima não resistiu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e perícia estiveram no local. O condutor do outro caminhão nada sofreu.
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