Ladrão invade posto de saúde de Anastácio e furta molho com chaves do local

Anastácio
Caso foi denunciado à Polícia Civil nesta manhã
Ladrão invadiu posto de saúde localizado no Jardim Campanário, em Anastácio, e furtou molho de chaves de todas as portas e janelas do local. O funcionário chegou ao local pela manhã e notou que alguém havia invadido a unidade pela janela. Em seguida, deu falta do molho de chaves e logo procurou a Delegacia de Polícia Civil. O risco é que o autor pode voltar ao posto de saúde e levar objetos de valor até que todas fechaduras sejam trocadas.
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
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