Foragido da justiça é preso pela PM durante rondas no bairro Assuí

Anastácio
Flagrante aconteceu na noite de ontem
Durante rondas pelo Bairro Assuí, em Anastácio, equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar prendeu ontem (16) um homem de 39 anos de idade, por volta das 22 horas.
O fato aconteceu depois que os integrantes da guarnição de serviço notaram a atitude ‘suspeita’ do indivíduo que caminhava pela rua e, com isso, resolveram efetuar a abordagem.
Durante a consulta no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado que tal indivíduo possuía contra si um ‘mandado de prisão’ expedido pela justiça. Diante desse fato, o homem foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.
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