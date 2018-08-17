Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:36

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Guerreiras do Cristo Rei se unem contra dificuldades e criam cooperativa

Objetivo é dar mais independência e estabilidade às mulheres de Anastácio

Renan Nucci

Publicado em 17/08/2018 às 16:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
whatsapp-image-2018-08-17-at-45204-pm
whatsapp-image-2018-08-17-at-44400-pm
whatsapp-image-2018-08-17-at-45223-pm
whatsapp-image-2018-08-17-at-45543-pm
whatsapp-image-2018-08-17-at-44525-pm
whatsapp-image-2018-08-17-at-45248-pm
whatsapp-image-2018-08-17-at-44422-pm
whatsapp-image-2018-08-17-at-44621-pm
whatsapp-image-2018-08-17-at-45621-pm

A partir da necessidade e tirar o próprio sustento, mulheres que vivem no Bairro Cristo Rei, em Anastácio, fundaram há um mês, a partir da Associação de Moradores, a Cooperativa Guerreiras do Cristo Rei, que busca oferecer capacitação para que elas possam produzir alimentos e artesanatos, com objetivo de ter mais qualidade de vida. O número de participantes não para de crescer e o grupo começa a buscar apoio de parceiros.

Segundo Joelma Marques dos Santos, presidente da Associação de Moradores e uma das fundadoras da Cooperativa juntamente com a missionária Roseana e a amiga Kelli Diniz, no bairro existem várias famílias com dificuldades, com água cortada, luz cortada, sem gás em casa e com problemas para comprar remédios. A partir daí decidiram criar a cooperativa e começaram a trabalhar juntas.

"Primeiro nós fizemos uma festa e repassamos o dinheiro para as pessoas que precisavam com mais urgência. Foi tudo documentado. Na época, financiamos materiais e barracas para que algumas mulheres pudessem fabricar e vender seus produtos para lucrar. No final, vimos que era preciso mais do que isso, e criamos a cooperativa. Estamos agora numa fase de implementação", relatou Joelma.

Na primeira semana venderam sabão caseiro, e repartiram com todas. Nesta semana venderam pães caseiros e amanhã haverá curso de salgado. As participantes vão aprender a produzir para vender. "Também estamos procurando parceiros para dar aulas de artesanato. Queremos entrar firme neste segmento". Aos interessados, a cooperativa funciona em uma casa na Rua Projetada B, 637, quadra 30, lote 5, no Cristo Rei.

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo