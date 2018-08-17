Guerreiras do Cristo Rei se unem contra dificuldades e criam cooperativa

A partir da necessidade e tirar o próprio sustento, mulheres que vivem no Bairro Cristo Rei, em Anastácio, fundaram há um mês, a partir da Associação de Moradores, a Cooperativa Guerreiras do Cristo Rei, que busca oferecer capacitação para que elas possam produzir alimentos e artesanatos, com objetivo de ter mais qualidade de vida. O número de participantes não para de crescer e o grupo começa a buscar apoio de parceiros.

Segundo Joelma Marques dos Santos, presidente da Associação de Moradores e uma das fundadoras da Cooperativa juntamente com a missionária Roseana e a amiga Kelli Diniz, no bairro existem várias famílias com dificuldades, com água cortada, luz cortada, sem gás em casa e com problemas para comprar remédios. A partir daí decidiram criar a cooperativa e começaram a trabalhar juntas.

"Primeiro nós fizemos uma festa e repassamos o dinheiro para as pessoas que precisavam com mais urgência. Foi tudo documentado. Na época, financiamos materiais e barracas para que algumas mulheres pudessem fabricar e vender seus produtos para lucrar. No final, vimos que era preciso mais do que isso, e criamos a cooperativa. Estamos agora numa fase de implementação", relatou Joelma.

Na primeira semana venderam sabão caseiro, e repartiram com todas. Nesta semana venderam pães caseiros e amanhã haverá curso de salgado. As participantes vão aprender a produzir para vender. "Também estamos procurando parceiros para dar aulas de artesanato. Queremos entrar firme neste segmento". Aos interessados, a cooperativa funciona em uma casa na Rua Projetada B, 637, quadra 30, lote 5, no Cristo Rei.



Colaborou Luiz Guido Jr.