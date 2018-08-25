Incêndio destrói automóvel na Rua Índio Neco, perto do cemitério de Anastácio

Anastácio
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas chamas se alastraram rapidamente
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado neste sábado para apagar incêndio de um veículo na Rua Índio Neco, nas imediações do cemitério de Anastácio. Conforme repassado por leitores, o condutor se deslocava pela via quando percebeu as chamas. Apesar de do trabalho dos bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente e destruiu completamente o automóvel. A suspeita é de que uma pane elétrica, já que o veículo é antigo, tenha dado início ao incêndio.
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