Centro Comunitário do Conjunto Cristo Rei, em Anastácio, encontra-se fechado

Anastácio
Moradores reclamam e prefeitura disse que analisa reabertura
O Centro Comunitário do Conjunto Cristo Rei, no município de Anastácio, está fechado. Moradores lamentam, porque o espaço era usado para reuniões, discussões e projetos sociais como aulas de muay thai para crianças. No entanto, a prefeitura alega que está avaliando a situação para reativar a unidade o quanto antes.
Segundo Joelma Marques dos Santos, presidente da Associação de Moradores e da Cooperativa das Mulheres Guerreiras do Cristo Rei o local faz falta, principalmente por causa dos projetos sociais, como as aulas de luta, mas que as reuniões e encontros de moradores continuam ocorrendo na sede da Cooperativa.
"O centro significa muito para nós, mas tenho esperança que será reaberto e readaptado. Gostaríamos que tivesse projetos sociais do Cras e mais projetos como do muay thai, que tira as crianças das ruas", disse a líder comunitária, reforçando que os atendimentos da Associação continuam ocorrendo normalmente, sem alteração.
Por sua vez, a assistente social da prefeitura, Cíntia Fagundes, disse que já está analisando a situação para ter mais informações sobre o motivo do fechamento, e que irá mobilizar as equipes para que o local esteja funcionando nos próximos dias. "Ainda não há previsão, mas pretendo reativar o quanto antes", disse ela ao o Pantaneiro.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS