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Anastácio

Centro Comunitário do Conjunto Cristo Rei, em Anastácio, encontra-se fechado

Moradores reclamam e prefeitura disse que analisa reabertura

Renan Nucci

Publicado em 29/08/2018 às 16:27

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O Centro Comunitário do Conjunto Cristo Rei, no município de Anastácio, está fechado. Moradores lamentam, porque o espaço era usado para reuniões, discussões e projetos sociais como aulas de muay thai para crianças. No entanto, a prefeitura alega que está avaliando a situação para reativar a unidade o quanto antes.

Segundo Joelma Marques dos Santos, presidente da Associação de Moradores e da Cooperativa das Mulheres Guerreiras do Cristo Rei o local faz falta, principalmente por causa dos projetos sociais, como as aulas de luta, mas que as reuniões e encontros de moradores continuam ocorrendo na sede da Cooperativa.

"O centro significa muito para nós, mas tenho esperança que será reaberto e readaptado. Gostaríamos que tivesse projetos sociais do Cras e mais projetos como do muay thai, que tira as crianças das ruas", disse a líder comunitária, reforçando que os atendimentos da Associação continuam ocorrendo normalmente, sem alteração.

Por sua vez, a assistente social da prefeitura, Cíntia Fagundes, disse que já está analisando a situação para ter mais informações sobre o motivo do fechamento, e que irá mobilizar as equipes para que o local esteja funcionando nos próximos dias. "Ainda não há previsão, mas pretendo reativar o quanto antes", disse ela ao o Pantaneiro.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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