Em ação conjunta, PM prende foragido da justiça em Anastácio

Hoje (29), por volta das 04 horas da madrugada, uma ação conjunta entre as equipes Getam de Aquidauana e Radiopatrulha de Anastácio, ambas do 7º Batalhão PM, levou à prisão de outro foragido da justiça.

Em rondas pelos Altos da Cidade, em Anastácio, as equipes operacionais perceberam a atitude suspeita de um homem que tentou fugir assim que viu a aproximação dos policiais militares. Sem sucesso em sua tentativa de fuga, o indivíduo recebeu a ‘abordagem policial’, teve seu nome consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública e a resposta de que estava na condição de ‘Evadido’.

Questionado sobre os fatos em questão, ainda assumiu ter participado, junto com outros comparsas, de alguns roubos ocorridos nos últimos dias em Aquidauana, utilizando para isso, uma motocicleta POP100 vermelha. Tal veículo, escondido em uma casa abandonada nas proximidades, foi apreendido pelos policiais militares após o autor apontar a localização.

Face ao ocorrido, o homem de 34 anos de idade foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local, para todas as providências.



