PM prende dupla que dirigia perigosamente em caminhonetes de luxo

A Polícia Militar de Anastácio prendeu nesta madrugada dois homens que trafegavam em alta velocidade em caminhonetes de luxo, realizando manobras perigosas. Um deles, o condutor de uma Hilux, foi flagrado dando cavalo de pau enquanto que o amigo, que estava em uma Dodge Ram, estava embriagado.

Conforme apurado, a equipe policial do Distrito de Águas do Miranda pediu apoio alegando que os veículos estavam sendo perseguidos sentido Anastácio. No final da Avenida da Integração houve o flagrante.

O motorista da Hilux foi abordado pelos PMs em Anastácio, pois dirigia de forma perigosas, oferecendo risco a terceiros. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Lá, foi ouvido e se comprometeu em comparecer para prestar esclarecimentos.

Já o amigo, que estava em uma Dodge também dirigindo perigosamente, foi autuado em flagrante, pois estava embriagado. Este homem, inclusive, já havia sido preso por delito semelhante. Por este motivo, ficou recolhido até o início da manhã, quando pagou fiança de R$ 5 mil e foi libertado.



Colaborou Luiz Guido Jr.