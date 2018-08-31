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Polícia de Anastácio prende homem que estuprou e engravidou filha de 11 anos

Autor desrespeitou ordem judicial e pretendia fugir para o Rio Grande do Sul

Renan Nucci

Publicado em 31/08/2018 às 14:24

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A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Anastácio, prendeu na manhã desta sexta-feira (31) um homem que estava sendo investigado por ter estuprado a própria filha, de apenas 11 anos de idade. Segundo a investigação, o pai ainda engravidou a menina, que hoje está no quinto mês de gestação.

O Delegado de Polícia titular da DP de Anastácio, Jackson Vale, esclareceu: ‘‘que representou pela prisão preventiva do investigado após tomar conhecimento de que o autor pretendia fugir para o Rio Grande do Sul, sendo que, anteriormente, já havia sido determinada a proibição de aproximação dele com a menor. No entanto, ao tomar ciência da proibição, o autor rasgou a determinação judicial e fugiu para lugar desconhecido".

Foi solicitada autorização judicial para a prisão e o Setor de Investigações Gerais (SIG) localizou e prendeu o autor. Já na delegacia, o investigado confessou os abusos e apresentou justificativa dizendo que a filha consentia com os atos.

 

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