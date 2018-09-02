PRF apreende 800 kg de agrotóxicos em Anastácio

Ilegal
O veículo não possuía placas, pois fora retirado da concessionária no dia anterior
Na manhã deste sábado, 1 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 800 kg de agrotóxicos sem declaração ambiental, no km 260 da BR 419, em Anastácio.
Durante fiscalização de rotina, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Toyota/Hilux. O veículo não possuía placas, pois fora retirado da concessionária no dia anterior. O motorista era um homem de 38 anos.
Durante a vistoria, foram encontrados 800 kg de agrotóxicos sem declaração ambiental. Os componentes identificados foram Dicloreto de Paraquate e Methomyl, este último, com diversas avaliações de toxicidade aguda.
O preso e o veículo com a carga foram encaminhados à Depol de Anastácio.
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS