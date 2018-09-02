PRF apreende 800 kg de agrotóxicos em Anastácio

Na manhã deste sábado, 1 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 800 kg de agrotóxicos sem declaração ambiental, no km 260 da BR 419, em Anastácio.

Durante fiscalização de rotina, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Toyota/Hilux. O veículo não possuía placas, pois fora retirado da concessionária no dia anterior. O motorista era um homem de 38 anos.

Durante a vistoria, foram encontrados 800 kg de agrotóxicos sem declaração ambiental. Os componentes identificados foram Dicloreto de Paraquate e Methomyl, este último, com diversas avaliações de toxicidade aguda.

O preso e o veículo com a carga foram encaminhados à Depol de Anastácio.