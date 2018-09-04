Escola pública de Anastácio está entre os melhores índices de MS no Ideb

A Escola Estadual Romalino Alves de Albres, de Anastácio, foi uma das que obtiveram os maiores avanços no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no ano de 2017, no âmbito da educação pública de Mato Grosso do Sul. A escola obteve 6,1 pontos e ficou em primeiro lugar do estado entre os anos finais do ensino fundamental (9° ano). Quatro escolas de Nova Andradina também foram destaque, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O melhor desempenho nos anos iniciais (5° ano) foi da Escola Pingo de Gente, de Nova Andradina, com 7,9. Em seguida, da mesma cidade estiveram Efantina de Quadros e Professor João de Limas, ambas com 7,0. Na mesma categoria da Romalino Alves de Albres estiveram novamente Efantina de Quadros, com 6,1 e Autrilio Capile de Castro, com 5,7, estas duas também de Nova Andradina. A média geral de Mato Grosso do Sul foi de 4,6, resultado exato da média que foi projetada pelo Inep.



