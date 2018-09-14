Informativo: ponte Boiadeira está interditada por causa de obras

A ponte Boiadeira, localizada no município de Anastácio e que dá acesso à Aquidauana, está interditada desde a última quarta-feira, em razão das obras de pavimentação asfáltica da Rua Vanderlei. Ou seja, enquanto o trabalho de melhoria não for concluído, o trânsito pelo local está suspenso. Apenas máquinas e operários transitam pelo local.

O secretário de obras de Anastácio, Aguinaldo Estadulho, disse que a interdição segue por tempo indeterminado. "Eles vão fazer a terraplanagem ainda, mas tudo depende do tempo chuvoso. Se chover não tem como. Mas a ponta ficará fechada o tempo que for necessário, pois o asfalto é uma benfeitoria importante para a população", disse o secretário.

Colaborou Luiz Guido Jr.