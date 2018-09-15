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Moradora de Anastácio busca ajuda para pagar cirurgia de R$ 55 mil no coração

Mulher tem diversos problemas de saúde e quer fazer uma pastelada

Renan Nucci

Publicado em 15/09/2018 às 10:55

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Moradora em Anastácio, Rose Souza, de 38 anos, quer ajuda para realizar uma pastelada beneficente. O dinheiro arrecadado será destinado ao pagamento de uma cirurgia que ela precisa fazer no coração que, conforme divulgado nas redes sociais, custa aproximadamente R$ 55 mil e não tem amparo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em depoimento na sua página pessoal do Facebook, Rose tornou público que tem lúpus, hipertensão, asma, problemas no rins e problemas cardíacos, tanto que faz uso de oxigêncio em casa e já teve inúmeras paradas cardiorrespiratórias. Por este motivo, terá que fazer uma cirurgia no coração em São Paulo, e espera contar com ajuda da comunidade.

Interessados em ajudá-la podem entrar em contato por meio do telefone (67) 99137 - 6220.

 

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