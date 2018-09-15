Moradora de Anastácio busca ajuda para pagar cirurgia de R$ 55 mil no coração

Ajuda
Mulher tem diversos problemas de saúde e quer fazer uma pastelada
Moradora em Anastácio, Rose Souza, de 38 anos, quer ajuda para realizar uma pastelada beneficente. O dinheiro arrecadado será destinado ao pagamento de uma cirurgia que ela precisa fazer no coração que, conforme divulgado nas redes sociais, custa aproximadamente R$ 55 mil e não tem amparo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Em depoimento na sua página pessoal do Facebook, Rose tornou público que tem lúpus, hipertensão, asma, problemas no rins e problemas cardíacos, tanto que faz uso de oxigêncio em casa e já teve inúmeras paradas cardiorrespiratórias. Por este motivo, terá que fazer uma cirurgia no coração em São Paulo, e espera contar com ajuda da comunidade.
Interessados em ajudá-la podem entrar em contato por meio do telefone (67) 99137 - 6220.
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS