Parceiro de Anastácio, Coronel David já destinou mais de R$ 50 mil ao município

Enquanto atuou por 1 ano e 8 meses de mandato como deputado estadual no ano de 2016 e 2017, Coronel David viabilizou investimentos em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, incluindo Anastácio, distante 141 km da Capital. Ao todo foram R$ 59 mil em emendas parlamentares viabilizadas, R$ 20 mil reais em aquisição de materiais permanentes à Associação de Mulheres Independentes na Ativa (Amina) de Anastácio e R$ 39 mil reais em aquisição de veículo automotor à associação.

A presidente da Associação de Mulheres Independentes na Ativa – AMINA da cidade de Anastácio, Nilma da Silva falou sobre como a aquisição do veículo tem ajudado a entidade, que atende mais de 200 mulheres ao ano, vítimas de violência doméstica. “Agradeço muito o Coronel David pela viabilização deste veículo, pois agora, nossa instituição que faz um trabalho muito importante no auxílio a mulheres que sofrem violência doméstica, poderão receber um suporte adequado para comprar um remédio, levá-las a consultas ao médico, ou um suporte jurídico, tudo para atender melhor as mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade”, disse Nilma.

“Quero continuar realizando um trabalho útil, eficaz pela população de Mato Grosso do Sul e que transforme significativamente a vida das pessoas, por isso conto com o apoio de todos para dar continuidade a esses investimentos tanto na segurança, como saúde, educação e assistência social”, pontuou Coronel David.