Reinaldo visita Anastácio, onde realizou o sonho da casa própria de mais de 800 famílias

Candidato à reeleição ao Governo de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) vai a Anastácio nesta sexta-feira (21). Às 19h ele participa de reunião política na Rua Pedroso Alagues, Km 125,67. Na cidade, o sonho da casa própria virou realidade para 809 famílias, na gestão do governador Reinaldo Azambuja. Com mais de R$ 40 milhões de recursos do Estado, da Prefeitura e da União, as moradias foram construídas e entregues no Jardim Independência II.

Demais obras estruturantes executadas pelo Governo do Estado também têm melhorado a vida da população. Entre os feitos já entregues estão a ponte de concreto sobre o córrego Rolador e a revitalização corretiva e preventiva de parte da avenida Manoel Murtinho – que dá acesso ao frigorífico da cidade.

“Nosso governo faz investimentos nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Vamos continuar trabalhando para o crescimento da cidade e benefício das pessoas”, garante Reinaldo Azambuja.

Programada para a cidade, estão as obras de recapeamento de parte da avenida Manoel Murtinho, que é considerada a principal via de Anastácio, e as obras de pavimentação e drenagem na rua Wanderley. Juntas, as melhorias recebem investimento de R$ 5,2 milhões.

Anastácio também tem convênio com Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) para sinalização viária (R$ 100 mil) e licitação aberta para a construção de uma ponte de concreto sobre o rio Taquarussu, na MS-170. A estimativa é que sejam investidos R$ 1,9 milhão no empreendimento.

No município, foi entregue pelo Governo patrulha mecanizada para atendimento à agricultura familiar; sinalizada a reforma do poliesportivo; e feitas obras de melhorias em seis escolas estaduais. Para reforço na segurança, foram entregues armamentos, munições e viaturas.

Obras de esgotamento sanitário em Anastácio também vêm recebendo investimentos das administrações estadual e federal. Entre elas está a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto com capacidade para tratar 20 litros de água por segundo e a implantação de 4.788 metros de rede coletora.