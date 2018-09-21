Baderneiros depredam e derrubam radar na BR-262 em Anastácio

Arruaça
Polícia investiga câmera de segurança para identificar os autores
Rodovia turística e bastante utilizada pelos usuários e forças policiais no combate a excessos, tráfico de entorpecentes e crimes ambientais, radar localizado na BR-262 foi alto de baderneiros nesta quinta-feira (20) em Anastácio.
Segundo o programa de rádio “Na Mira”, com Ronaldo Régis, o caso foi registrado por um rapaz, trabalhador da empresa responsável pela manutenção de radares de controle de velocidade na região, que atestou a derrubada do redutor localizado no KM 498, em Anastácio.
O caso segue para investigação na Delegacia de Anastácio. O intuito agora é recuperar as imagens da câmera de segurança do dispositivo a fim de identificar os autores do crime.
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