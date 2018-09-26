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Anastácio

PM fecha boca de fumo em Anastácio e prende casal com droga, dinheiro e objetos

Ação foi realizada pelas equipes da Getam e ALI do 7° Batalhão de Polícia Militar

Renan Nucci

Publicado em 26/09/2018 às 16:40

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O 7° Batalhão de Polícia Militar, por meio da Getam e da Agência Local de Inteligência (ALI), prendeu nesta quarta-feira casal que mantinha boca de fumo em residência localizada na Rua Aziz Scaf, no Jardim Campanário, em Anastácio. O homem de 21 anos e a esposa, de 18 anos, respondem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Eles foram flagrados com droga, munição, dinheiro e vários outros objetos.

Segundo o boletim de ocorrência, em apoio à ALI, a Getam abordou o suspeito trafegando de moto perto do cemitério. Ele estava com 14 gramas de maconha, confessou que estava vendendo e disse que teria mais em sua residência. No imóvel, que já vinha sendo monitorado, encontraram a esposa dele, que permitiu entrada dos policiais para averiguação.

No local havia mais 26 gramas de maconha, 15 gramas de pasta base de cocaína, uma munição calibre .40 de uso restrito, R$ 46, balança de precisão, nove semijoias, quatro e um celular. Os dois moradores, juntamente com os materiais, foram recolhidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Colaborou Ivynara Dias

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