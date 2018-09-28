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Violência doméstica

Homem tenta matar ex-namorada atropelada e depois foge em Anastácio

Vítima tinha medidas protetivas e suspeito não poderia se aproximar dela

Renan Nucci

Publicado em 28/09/2018 às 14:15

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Mulher de 46 anos procurou a polícia no início da tarde desta sexta-feira, em Anastácio, depois de quase ser atropelada pelo ex-namorado na Rua Afonso Paim, nas imediações do campo do Seduc. A vítima disse que precisou desviar do veículo e se esconder no mato, porque o homem dizia que iria matá-la. O caso foi denunciado à Polícia Civil. Eles ficaram juntos por sete meses, mas o autor não aceita o fim do relacionamento.

Conforme apurado, a vítima estava em casa, quando recebeu ligação de um amigo para que ela fosse buscar algumas coisas na casa dele. No percurso, foi vista pelo homem que estava em um bar nas imediações. “Quando eu estava atravessando o campo, ele veio do bar gritando, jogando o carro em cima de mim”, disse ela que ficou bastante assustada com a situação.

Para não ser ferida, ela se escondeu em mata próxima e acionou a polícia. O homem, que é natural de Campo Grande, mas estaria vivendo em uma casa no Jardim Aeroporto, fugiu. Ela disse que já havia sido agredida em outras ocasiões e que o homem tentou estuprar a filha dela, de 10 anos. Por este motivo, ela solicitou medidas protetivas, pois está com medo.

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